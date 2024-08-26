В Молдове создадут систему учета беженцев из Украины

В Молдове создадут новую государственную информационную систему UAHELP, где будут вести учет центров размещения украинских беженцев, их постояльцев, получателей помощи и молдовских семей, которые принимают у себя беженцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Ожидается, что 28 августа правительство Молдовы одобрит регламент системы UAHELP.

Регистрировать в системе будут и молдовские семьи, которые принимают у себя не менее двух беженцев на время от семи дней и дольше, и самих беженцев, которые получают помощь от партнеров по развитию.

Реклама:

"Информационная система UAHELP позволит отслеживать учет и распределение денежной поддержки, предоставленной перемещенным лицам, в том числе денежной помощи, выданной принимающим семьям международными партнерами", – говорится в информационной записке к проекту, подготовленной Минтруда.

В рамках UAHELP также создадут базу данных всех запросов беженцев, которые поступают на "зеленую линию" и в центры размещения беженцев.

Ожидается, что информация на сайте будет доступна на румынском, украинском, английском и русском языках.

Первый год работы системы профинансируют партнеры по развитию, в 2026 году из госбюджета на это выделят 100 тысяч леев.

Напомним, в немецком политикуме уже несколько месяцев говорят о сокращении помощи украинским беженцам.

А норвежское правительство приняло решение экстрадировать гражданина Украины, который въехал как беженец, в Молдову.