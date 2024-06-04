Норвегія екстрадує до Молдови українського біженця – кажуть, грабіжник

Норвезький уряд ухвалив рішення екстрадувати громадянина України, який в'їхав як біженець, до Молдови, де він перебуває під слідством.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на норвезьке видання Harstad Tidende.

Українець разом із сім'єю в'їхав до Норвегії як біженець від війни, але Молдова видала міжнародний ордер на його арешт.

Молдовські правоохоронці стверджують, що чоловік вчинив пограбування з обтяжувальними обставинами, сам він звинувачення заперечує.

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Громадянина України заарештували в комуні Квефьорд на півночі Норвегії в грудні 2023 року, відтоді він перебував під вартою.

Тепер Міністерство юстиції та громадської безпеки Норвегії ухвалило остаточне рішення про його екстрадицію, яка відбудеться 18 червня.

Минулого тижня норвезький Директорат з питань імміграції почав індивідуальний розгляд клопотань про надання притулку від українських чоловіків, яким можуть запропонувати залишити Норвегію.

А в Молдові затримали українця, який пропонував поліцейському хабар.