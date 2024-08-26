Косатки протаранили парусник у берегов Испании, пришлось вмешаться спасателям

Косатки протаранили парусник у северо-западного побережья Испании и повредили его руль, из-за чего испанская береговая охрана была вынуждена отбуксировать судно на берег.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Лодка Amidala сообщила морской спасательный центр на мысе Финистерре на побережье испанской Галисии в обед в воскресенье, 25 августа.

Экипаж – мужчина и женщина, оба граждане Бельгии – сообщили о повреждении руля парусника после того, как его протаранили несколько косаток.

Реклама:

Во время буксировки судна в условиях сильного ветра и высоких волн женщина травмировала руку и была эвакуирована вертолетом в больницу, сообщили в береговой охране Испании.

Из-за плохой погоды буксировка судна заняла более пяти часов.

Этот инцидент стал последним в серии нападений косаток на суда у берегов Испании и Португалии. К примеру, в мае они потопили парусную яхту, протаранив ее в Гибралтарском проливе.

В прошлом году косатки серьезно повредили парусник у побережья южной Испании, из-за чего местной морской спасательной службе пришлось проводить спасательную операцию. Также жертвами нападения этих рыб были и военные суда.

Косатки, которых называют китами-убийцами, во взрослом возрасте могут достигать восьми метров в длину и весить до шести тонн. Ученые еще не пришли к консенсусу относительно причин агрессивного поведения косаток.