Косатки протаранили вітрильник біля берегів Іспанії, довелось втрутитись рятувальникам

Косатки протаранили вітрильник біля північно-західного узбережжя Іспанії і пошкодили його стерно, через що іспанська берегова охорона була змушена відбуксирувати судно на берег.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Човен Amidala сповістив морський рятувальний центр на мисі Фіністерре на узбережжі іспанської Галісії в обід у неділю, 25 серпня.

Екіпаж – чоловік і жінка, обоє громадяни Бельгії – повідомили про пошкодження стерна вітрильника після того, як його протаранили кілька косаток.

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Під час буксирування судна в умовах сильного вітру й високих хвиль жінка травмувала руку і була евакуйована гелікоптером до лікарні, повідомили в береговій охороні Іспанії.

Через погану погоду буксирування судна зайняло більше п'яти годин.

Цей інцидент став останнім у серії нападів косаток на судна біля берегів Іспанії та Португалії. Приміром, у травні вони потопили вітрильну яхту, протаранивши її в Гібралтарській протоці.

Минулого року косатки серйозно пошкодили вітрильник біля узбережжя південної Іспанії, через що місцевій морській рятувальній службі довелося проводити рятувальну операцію. Також жертвами нападу цих риб були й військові судна.

Косатки, яких називають китами-вбивцями, у дорослому віці можуть досягати восьми метрів завдовжки й важити до шести тонн. Учені ще не дійшли консенсусу щодо причин агресивної поведінки косаток.