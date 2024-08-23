США разоблачили сети уклонения России от западных санкций в 16 странах

Министерство финансов США в пятницу, 23 августа, объявило о санкциях против более ста физических и юридических лиц в 16 различных юрисдикциях, причастных к уклонению России от западных санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в пресс-релизе ведомства.

Новые ограничения США касаются более десятка транснациональных сетей, которые в частности участвуют в закупке вооружений и техники для России, способствуют уклонению от санкций и поддерживают российскую военно-промышленную базу.

Одна из таких сетей способствовала закупке Россией боеприпасов в Турции и координировалась гражданином Италии Джулио Сфольетти. Другая – через компании в Турции, Франции и Гонконге импортировала компоненты для подсанкционного российского "Промтеха".

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В Швейцарии и Лихтенштейне американский Минфин обнаружил сети, которые позволяли российским олигархам скрывать свои инвестиции в иностранные предприятия через трастовые фонды, а также закупать для Москвы полупроводники.

Также под санкции США попал итальянский производитель станков Fagima, который сотрудничал с российским агентом по закупкам Дмитрием Алихановым, уже внесенным в американский черный список.

В перечне упоминаются компании в Объединенных Арабских Эмиратах, которые помогали России торговать российским золотом, и ряд китайских компаний, причастных к импорту подсанкционных товаров в Россию.

Отдельно США разоблачили сеть компаний, которую Россия создала для содействия своим хакерам, попавшим под американские санкции еще в 2018 году.

Этот пакет санкций охватывает 16 юрисдикций и более 100 физических и юридических лиц. Всего же в новом санкционном перечне США – более 400 физических и юридических лиц.

Напомним, последний масштабный пакет санкций против России американский Минфин объявлял в июне. Тогда в частности наказали более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции, которые помогали Москве уклоняться от санкций.