Салліван прибув до Пекіна з кількаденним візитом

Радник з нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван прибув з візитом до Пекіна, де має зустрітися з міністром закордонних справ Китаю.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Візит Саллівана до Пекіна 27 серпня триватиме до четверга і, наскільки відомо, є спробою підтримувати контакти з Китаєм, які нещодавно налагодилися після проблемних 2022-23 років.

Саллівана зустріли в аеропорту керівник департаменту у справах Північної Америки та Океанії китайського МЗС, а також посол США у Китаї Ніколас Бернс.

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Основною зустріччю будуть переговори з очільником МЗС Китаю Ваном Ї.

Ніяких особливих оголошень за підсумками візиту не очікують, проте зустрічі можуть бути підготовкою для останньої двосторонньої зустрічі Сі Цзіньпіна і Джо Байдена до того, як останній піде з посади президента у січні 2025 року.

На зустрічі Саллівана і Ван Ї у травні 2023 року країни почали "ремонтувати" двосторонні відносини. Після того посадовці зустрічалися ще двічі – на Мальті і Таїланді. Це будуть перші переговори Саллівана і Вана Ї у Пекіні.

Нагадаємо, 23 серпня Міністерство фінансів США опублікувало новий список підсанкційних компаній, які, зокрема, були нещодавно зареєстровані у Гонконзі та материковому Китаї і до їхніх співзасновників увійшли громадяни Росії.

Китай обурився рішенням і заявив, що "вживатиме необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній".