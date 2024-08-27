В Германии считают, что РФ хочет спровоцировать новую волну украинских беженцев в ЕС

Массированными атаками на украинские энергетические объекты Россия, среди прочего, пытается спровоцировать новую волну выезда украинцев в Европейский Союз.

Такое мнение высказал председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот, его цитирует NTV, сообщает "Европейская правда".

Рот уверен, что эта серия атак является "началом новой кампании разрушения украинской энергетической инфраструктуры".

"С одной стороны, украинское оборонное производство должно быть парализовано, а с другой – жизнь людей в Украине должна стать невыносимой, чтобы спровоцировать новые потоки беженцев в ЕС", – пояснил он цель российских ударов.

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Политик отметил, что повреждения настолько массивные, что их почти невозможно быстро исправить. Он призвал поддержать Украину в условиях грядущей "суровой зимы", в частности, предоставить аварийные электрогенераторы.

Рот также обратился к США с призывом дать разрешение украинским войскам на использование дальнобойного оружия по российским аэродромам.

В течение нескольких часов 26 августа Россия атаковала регионы Украины дронами, крылатыми ракетами и аэробаллистическими ракетами "Кинжал": целью россиян стала энергетическая инфраструктура.

В ночь на 27 августа армия России нанесла еще один массированный удар по регионам Украины 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед".

Напомним, в немецком политикуме уже несколько месяцев говорят о сокращении помощи украинским беженцам.

А норвежское правительство приняло решение экстрадировать гражданина Украины, который въехал как беженец, в Молдову.