Норвежское правительство приняло решение экстрадировать гражданина Украины, который въехал как беженец, в Молдову, где он находится под следствием.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на норвежское издание Harstad Tidende.

Украинец вместе с семьей въехал в Норвегию как беженец от войны, но Молдова выдала международный ордер на его арест.

Молдавские правоохранители утверждают, что мужчина совершил ограбление с отягчающими обстоятельствами, сам он обвинения отрицает.

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Гражданина Украины арестовали в коммуне Квефьорд на севере Норвегии в декабре 2023 года, с тех пор он находился под стражей.

Теперь Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии приняло окончательное решение о его экстрадиции, которая состоится 18 июня.

На прошлой неделе норвежский Директорат по вопросам иммиграции начал индивидуальное рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища от украинских мужчин, которым могут предложить покинуть Норвегию.

А в Молдове задержали украинца, который предлагал полицейскому взятку.