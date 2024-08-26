Reuters подтвердил гибель своего сотрудника в Краматорске

Британское агентство Reuters подтвердило гибель в Краматорске советника по вопросам безопасности Райана Эванса в результате российского удара по городу. По их данным, еще двое журналистов агентства получили ранения.

Об этом сообщили в Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отметили журналисты, гражданин Великобритании, советник по вопросам безопасности Райан Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, находившихся в гостинице "Сапфир" в Краматорске во время российского удара.

По данным агентства, двое других членов команды были госпитализированы, у одного из них серьезные травмы, а еще трем журналистам, которые находились в отеле во время удара, ничего не угрожает.

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Агентство "срочно ищет больше информации о нападении", а также сотрудничает с местными властями Краматорска.

Журналисты рассказали, что 38-летний Эванс, бывший британский военный, работал с агентством с 2022 года и консультировал его журналистов по безопасности во всем мире, в частности в Украине, Израиле и на Олимпиаде в Париже.

Также сообщалось, что в результате обстрела пострадала польская журналистка Моника Андрушевская, которая в последнее время занималась документированием военных преступлений России на территории Украины и оказанием помощи украинской армии.