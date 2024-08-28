В Швеции будут судить двух мужчин за сожжение Корана

Шведская прокуратура заявила в среду, что отдаст под суд двух мужчин за поджог Корана в серии инцидентов прошлого года, которые вызвали возмущение в мусульманском мире и опасения нападений со стороны джихадистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Двое мужчин совершили "преступления агитации против этнической или национальной группы" в четырех разных случаях, сжигая священную книгу ислама возле мечети и в других общественных местах, говорится в заявлении прокуратуры Швеции.

Служба внутренней безопасности Швеции повысила уровень террористической угрозы из-за сожжения, а соседняя Дания, где также произошла серия сожжений Корана, ужесточила свое законодательство, чтобы запретить эту практику.

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"Оба мужчины привлекаются к ответственности за то, что в этих четырех случаях делали заявления и обращались с Кораном таким образом, чтобы выразить презрение к мусульманам из-за их веры", – говорится в заявлении старшего прокурора Анны Ханккио.

Многие мусульмане считают осквернение Корана тяжким преступлением.

По словам Ханккио, доказательства против двух мужчин, которых звали Салван Момика и Салван Наджем, в основном состоят из видеозаписей.

Наджем отрицает какие-либо правонарушения, сообщил в среду агентству Reuters его адвокат Марк Сафарян.

"Разрешение, выданное в связи с демонстрацией, охватывает намерения моего клиента. Его права защищены шведской конституцией", – сказал Сафарян.

Адвокат Момики не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Момика, беженец из Ирака, заявил, что хочет выразить протест против института ислама и запретить его священную книгу.

Шведское миграционное агентство заявило, что хотело депортировать Момику из-за ложной информации в его заявлении на получение вида на жительство, но приказ не будет выполнен, поскольку ему грозят пытки на родине.

Критики говорят, что Швеция и Дания, две самые либеральные страны мира, должны относиться к сожжению Корана как к форме свободы слова, защищенной законом.

Напомним, Федеральная прокуратура Германии в августе предъявила обвинения двум мужчинам в подготовке стрельбы возле парламента Швеции в центре Стокгольма.

План с атакой должен был стать ответом на случаи сожжения Корана в Швеции и других скандинавских странах в прошлом году, получившие международную огласку, отметили в немецкой прокуратуре.