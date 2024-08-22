Німеччина звинуватила прихильників ІДІЛ у підготовці теракту в Швеції
Федеральна прокуратура Німеччини напередодні висунула звинувачення двом чоловікам у підготовці стрілянини біля парламенту Швеції в центрі Стокгольма.
Про це повідомляє DW з посиланням на дані прокуратури, пише "Європейська правда".
План з атакою мав стати відповіддю на випадки спалення Корану у Швеції та інших скандинавських країнах минулого року, що набули міжнародного розголосу, зазначили у німецькій прокуратурі.
Прокурори стверджують, що один з чоловіків є членом екстремістського угруповання "Ісламська держава", а інший – його прихильником, причому обидва приєдналися до угруповання "найпізніше з 2023 року".
Вони звинувачують чоловіків, які мають афганське громадянство, у тому, що вони через посередників жертвували гроші філії одному з відгалуджень ІДІЛ "Хорасан" (ІДІЛ-К).
За даними німецької прокуратури, влітку 2023 року ІДІЛ-К нібито наказала головному підозрюваному "здійснити атаку в Європі як реакцію на спалення Корану, що відбувалися в той час у Швеції та інших скандинавських країнах".
Після цього вони "планували вбити поліцейських та інших людей з вогнепальної зброї в районі шведського парламенту". Німецькі слідчі стверджують, що підозрювані здійснили "конкретні" підготовчі кроки "у тісній координації" з членам ІДІЛ-К.
Підозрювані були заарештовані в березні цього року в східнонімецькому місті Гера і відтоді перебувають у слідчому ізоляторі.
Суд у центральному німецькому місті Єна тепер вирішуватиме, як діяти далі і чи призначати судовий процес над цими двома чоловіками.
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер раніше заявляла, що країна стикається з "постійно високою" загрозою ісламського тероризму.
Наприкінці липня у німецькому Дюссельдорфі розпочався кримінальний процес над п'ятьма таджиками, киргизом і туркменом, які могли готувати теракти.