Руководителя Telegram отпустили из-под стражи в Париже для допроса в суде

Основателя и руководителя Telegram Павла Дурова в среду, 28 августа, суд Парижа постановил освободить из-под стражи, под которой он находился в рамках расследования из-за отказа сотрудничать с французскими правоохранителями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил телеканал BFMTV.

Следственный судья Парижа, как отмечается, постановил прекратить содержание Дурова под полицейской стражей, под которой он находился после задержания в минувшую субботу.

Это процессуальный шаг, необходимый для того, чтобы основателя Telegram могли допросить в суде. После этого ему могут предъявить обвинение, уточняет BFMTV. Если обвинение выдвинут, суд должен будет принять решение о дальнейшей мере пресечения. Суд также может решить отпустить Дурова на свободу.

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Напомним, во Франции вечером 24 августа задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Официально ситуацию не комментировали почти двое суток, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram не имеет под собой политических оснований.

Срок содержания под стражей Дурова должен был завершиться вечером в среду, 28 августа.

Напомним, ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.