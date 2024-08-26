Макрон впервые прокомментировал задержание основателя Telegram во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже не имеет под собой политических оснований.

Такое он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В своем комментарии – первом официальном заявлении относительно задержания Дурова – Макрон сказал, что арест основателя Telegram "состоялся в рамках судебного расследования, которое продолжается".

"Это никоим образом не является политическим решением. Это решение принимают судьи", – добавил он.

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Французский президент подчеркнул, что Франция поддерживает свободу выражения мнений, но в правовом государстве свободы в социальных сетях "реализуются в пределах, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав".

"Именно суды, в условиях полной независимости, должны обеспечивать соблюдение закона", – добавил Макрон.

Французские СМИ сообщили, что во Франции в субботу вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Французские следователи считают, что отсутствие модерации в Telegram, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, а также предлагаемые мессенджером инструменты, такие как одноразовый номер, криптовалюты и т.д., делают Дурова соучастником наркоторговли, преступлений на почве педофилии и мошенничества.

Напомним, ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС