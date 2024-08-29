Шольц анонсировал переговоры с оппозицией по миграционной политике

Канцлер Германии Олаф Шольц очертил планы официальных переговоров с оппозиционными партиями и правительствами земель страны по депортации мигрантов, борьбе с исламистским терроризмом и реформе законодательства об оружии.

Заявление Шольца приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Переговоры будут проходить на фоне продолжения последствий смертельного нападения с ножом в западном городе Золинген, жертвами которого стали три человека.

Канцлер сообщил, что министр внутренних дел Нэнси Фезер пригласит на переговоры представителей земельных правительств, оппозиционных партий и федеральных министерств.

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По словам Шольца, немецкое правительство "продолжит свои усилия по дальнейшему ограничению нелегальной миграции".

Он также объявил о "более строгих законах об оружии, мерах против насильственного исламизма и мерах по законодательству о проживании для дальнейшего облегчения депортации".

Хотя Шольц не назвал временных рамок, представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил в Берлине, что дискуссии находятся на "завершающей стадии разработки" и новый пакет мер может появиться "очень скоро".

Напомним, дебаты в Германии по проблеме нелегальной миграции активизировались после теракта в Золингене 23 августа, в результате которого три человека погибли и восемь получили ранения. Выяснилось, что нападавшего – молодого человека родом из Сирии – давно должны были депортировать.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.