Шольц анонсував переговори з опозицією щодо міграційної політики

Канцлер Німеччини Олаф Шольц окреслив плани офіційних переговорів з опозиційними партіями та урядами земель країни щодо депортації мігрантів, боротьбі з ісламістським тероризмом і реформі законодавства про зброю.

Заяву Шольца наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Переговори відбуватимуться на тлі продовження наслідків смертельного нападу з ножем у західному місті Золінген, жертвами якого стали троє осіб.

Канцлер повідомив, що міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер запросить на переговори представників земельних урядів, опозиційних партій і федеральних міністерств.

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За словами Шольца, німецький уряд "продовжить свої зусилля з подальшого обмеження нелегальної міграції".

Він також оголосив про "більш суворі закони про зброю, заходи проти насильницького ісламізму та заходи щодо законодавства про проживання для подальшого полегшення депортації".

Хоча Шольц не назвав часових рамок, речник уряду Штеффен Гебештрайт заявив у Берліні, що дискусії перебувають на "завершальній стадії розробки" і новий пакет заходів може з'явитися "дуже скоро".

Нагадаємо, дебати у Німеччині щодо проблеми нелегальної міграції активізувалися після теракту у Золінгені 23 серпня, внаслідок якого три людини загинули і вісім отримали поранення. З’ясувалося, що нападника – молодого чоловіка родом із Сирії – давно мали депортувати.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.