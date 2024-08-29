Боррель объяснил, почему неформальную встречу министров ЕС собрали не в столице председательствующей Венгрии

При организации неформальной встречи министров Евросоюза 29 августа отступили от традиции и решили провести ее в Брюсселе, а не в председательствующей в ЕС Венгрии, из-за разногласий с Будапештом.

Как пишет "Европейская правда", такие предположения в комментарии СМИ подтвердил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Обычно неформальные встречи министров иностранных дел принимает страна, которая в то время председательствует в Совете ЕС. С 1 июля председательство до конца 2024 года перешло к Венгрии, поэтому заседание должно было бы проходить в Будапеште, однако анонсировали, что оно состоится в Брюсселе.

Борреля спросили, из каких соображений встречу организовали в Брюсселе, а не Будапеште.

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Сначала он ответил фразой "Потому что я так решил", после чего дал более подробное объяснение.

"Председатель Совета решает где и когда состоится заседание. И он подумал, что будет лучше провести его в Брюсселе, потому что иногда позиция, которую выражает правительство Венгрии, прямо противоречит общей внешней политике. Поэтому гораздо лучше было проводить ее "дома", – сказал Жозеп Боррель.

Его также спросили, будет ли присутствовать министр иностранных дел Петера Сийярто, на что Боррель ответил: "Думаю, да".

Как известно, сразу же после начала венгерского председательства премьер Венгрии Виктор Орбан отправился в "миротворческое турне", в том числе в Москву; в Евросоюзе отмежевались от его действий и отметили, что Орбан в этих поездках представляет только свою страну.

Недавно резонанс и критику со стороны многих государств ЕС вызвало решение Венгрии об ускоренном оформлении виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь. В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто заверил, что оно не представляет риска для Шенгенской зоны.

В Европейской комиссии говорят, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.