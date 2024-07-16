В Еврокомиссии заявили, что не могут лишить Венгрию председательства в ЕС

В Европейской комиссии заявили, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.

Об этом в интервью "Суспільному" сказала вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, пишет "Европейская правда".

Юрова отметила, что как юрист она может утверждать – Венгрию не могут лишить председательства в Совете ЕС.

"Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана. Это то, что мы делаем сейчас, и постепенно готовимся к польскому председательству, которое начинается после Нового года", – сказала чиновница.

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Она подчеркнула, что, несмотря на свои действия, Виктор Орбан не сможет нанести вред внутри ЕС.

"Венгерское председательство приходится на то время, когда Совет не будет принимать никаких ключевых решений, поскольку мы в начале законодательного периода, изменения мандатов в институтах", – говорит Юрова.

Председательство Венгрии в Совете ЕС, которое началось 1 июля, должно длиться 6 месяцев, но, как ранее сообщала "ЕП", этот срок на самом деле не является твердо зафиксированным.

В статье 16 Лиссабонского договора говорится о том, что председательство "осуществляется на основе равной ротации", а сроки и очередность выполнения этой почетной миссии определяются на саммите ЕС. Причем для его одобрения достаточно голосования квалифицированным большинством. Соответственно, потенциальное решение о продолжительности венгерского председательства могли бы принять государства-члены ЕС.

Напомним, шесть стран ЕС решили бойкотировать министерские встречи на время председательства Венгрии в знак протеста против поведения венгерского премьера Виктора Орбана после его "миротворческих" визитов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Юридическая служба Евросоюза установила, что переговоры венгерского премьера с правителем России противоречат договорам ЕС.