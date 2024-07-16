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В Еврокомиссии заявили, что не могут лишить Венгрию председательства в ЕС

Новости — Вторник, 16 июля 2024, 18:32 — Кристина Бондарева

В Европейской комиссии заявили, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.

Об этом в интервью "Суспільному" сказала вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, пишет "Европейская правда".

Юрова отметила, что как юрист она может утверждать – Венгрию не могут лишить председательства в Совете ЕС.

"Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана. Это то, что мы делаем сейчас, и постепенно готовимся к польскому председательству, которое начинается после Нового года", – сказала чиновница.

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Она подчеркнула, что, несмотря на свои действия, Виктор Орбан не сможет нанести вред внутри ЕС.

Глава МИД Эстонии: В ЕС рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса

"Венгерское председательство приходится на то время, когда Совет не будет принимать никаких ключевых решений, поскольку мы в начале законодательного периода, изменения мандатов в институтах", – говорит Юрова.

Председательство Венгрии в Совете ЕС, которое началось 1 июля, должно длиться 6 месяцев, но, как ранее сообщала "ЕП", этот срок на самом деле не является твердо зафиксированным.

В статье 16 Лиссабонского договора говорится о том, что председательство "осуществляется на основе равной ротации", а сроки и очередность выполнения этой почетной миссии определяются на саммите ЕС. Причем для его одобрения достаточно голосования квалифицированным большинством. Соответственно, потенциальное решение о продолжительности венгерского председательства могли бы принять государства-члены ЕС.

Напомним, шесть стран ЕС решили бойкотировать министерские встречи на время председательства Венгрии в знак протеста против поведения венгерского премьера Виктора Орбана после его "миротворческих" визитов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Юридическая служба Евросоюза установила, что переговоры венгерского премьера с правителем России противоречат договорам ЕС.

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