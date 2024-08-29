Салливан и Си обсудили ряд вопросов, среди которых была война в Украине

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили во время встречи ряд тем, среди которых, в частности, была полномасштабная война РФ против Украины.

Об этом рассказали в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Эта встреча стала частью усилий, направленных на поддержку каналов коммуникаций и управления отношениями между США и Китаем.

Как отметили в Белом доме, помимо войны РФ против Украины на встрече речь шла о дальнейшем выполнении обязательств, взятых главой Белого дома Джо Байденом и Си Цзиньпином во время саммита в Вудсайде в ноябре 2023 года: речь идет о борьбе с наркотиками, коммуникации между военными, а также искусственном интеллекте.

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Также темами встречи стали ситуация в Южно-Китайском море и планирование телефонного разговора между Байденом и Си в ближайшие недели.

Визит советника Байдена в Китай, в частности, направлен на снижение напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Встречи охватят целый ряд сфер, в которых две страны имеют разногласия, в частности торговлю, Ближний Восток, Украину и территориальные претензии Китая – от Тайваня до Южно-Китайского моря.

Визит советника Байдена в Китай в частности направлен на снижение напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Накануне он провел переговоры о двусторонних отношениях с председателем комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ваном И.

Последний раз Байден и Си говорили по телефону в апреле этого года, что стало их первым разговором после саммита в Сан-Франциско осенью 2023-го.