Дания после перестановок в правительстве получила рекордных 25 министров

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг назначила шесть новых министров в рамках масштабных перестановок в своем трехпартийном центристском правительстве, в результате чего количество министров возросло до 25 – больше всего за последние 30 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Один из министров возглавит новый правительственный офис по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям, изменения климата и киберпреступности.

"Мир стал более беспокойным", – сказала Фредериксен, объявляя, что Торстен Шак Педерсен возглавит новое министерство, после того как обновленный кабинет министров был официально представлен королю Фредерику X. Теперь Дания присоединилась к Швеции, где есть такой департамент.

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Кроме нового ведомства по чрезвычайным ситуациям, в правительстве появилось еще два новых министерства, таким образом, их общее количество возросло до 25, что является наибольшим показателем со времен кабинета премьер-министра от социал-демократов Поула Нюропа Расмуссена 1993-1994 годов, насчитывавшего 24 министра.

Мари Бьерре оставила должность министра по вопросам цифровизации и гендерного равенства, чтобы отвечать за дела Европейского Союза в преддверии ротационного председательства Дании в ЕС во второй половине 2025 года.

Йеппе Бруус, министр налогов, который покидает пост, возглавил совершенно новое министерство, которое будет координировать зеленую политику Дании. Скандинавская страна ставит цель сократить выбросы на 70% к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Брууса заменил Расмус Стоклунд, а предыдущая должность Бьерре была передана Каролине Стейдж Олсен, которая стала министром цифровизации. Портфель гендерного равенства был передан министру окружающей среды Магнусу Хоунике.

Одной из главных неожиданностей стало назначение мэра Копенгагена Софи Хесторп Андерсен министром социальных дел вместо Пернилле Розенкранц-Тейль, которая покинула правительство.

Фредериксен, которая является лидером Социал-демократической партии, объявила в среду о перестановках в правительстве и создании трех новых министерств.

Также в среду Фредериксен назвала 49-летнего Дана Йоргенсена кандидатом от Дании на должность нового еврокомиссара.

В 2022 году она представила нынешнее правительство большинства, состоящее из ее левоцентристских социал-демократов, правоцентристской Либеральной партии и новосозданной центристской партии "Умеренные".