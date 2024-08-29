Объятия с Путиным, партнерство с Украиной: какой внешний курс выбрал Азербайджан

Визит Владимира Путина в Баку можно описать в лучших традициях советского новояза – "в теплой и дружественной атмосфере"

Является ли Азербайджан союзником Украины?

С формальной точки зрения ответ очевиден – да, ведь эта страна включена Киевом в перечень своих стратегических союзников.

А как оно на самом деле? Этот вопрос актуализировался после государственного визита в Азербайджан российского лидера Владимира Путина, состоявшегося 19 августа. Визит, который можно описать в лучших традициях советского новояза – "в теплой и дружественной атмосфере".

Азербайджанская сторона подчеркивает знаковый характер визита Путина и его высочайший дипломатический статус. С точки зрения Баку, этим визитом глава Кремля окончательно признал новую реальность на Южном Кавказе и показал, что он на стороне победителя.

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Означает ли это вхождение Баку в орбиту влияния Кремля? Или речь идет о попытках усидеть на двух стульях, сохраняя хорошие отношения и с РФ, и с Украиной (а вместе с тем – и с Западом)? Попробуем разобраться.

Чего боится и к чему стремится Баку

Наибольший резонанс в украинском сегменте социальных сетей вызвало сообщение, что во время визита объявлено о планах расширения сотрудничества азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR с "Газпромом".

При этом в Азербайджане заметили антисокаровскую кампанию в украинских сегментах соцсетей и остро на нее отреагировали.

Именно потому этот эпизод позволил увидеть аргументацию азербайджанской стороны, а также определенные границы, которые в Баку не готовы переступать.

В частности, в Баку боятся проектов с Россией, которые не получат одобрения Еврокомиссии и потенциально могут повредить расширению рынка азербайджанского газа в ЕС. Поэтому преуменьшают значение вероятных газовых сделок с "Газпромом".

Но больше всего в Баку возмущаются обвинениями в финансировании войны против Украины.

В то же время в Баку сладко улыбаются Путину и одновременно радуются, что над ними не нависает бригада морской пехоты в Дербенте. Также Баку активно продвигает "Срединный коридор", который предусматривает логистические маршруты, фактически альтернативные российскому направлению.

А еще – Баку интенсивно ищет союзников в регионе и пытается ускорить интеграционные процессы со странами Центральной Азии, чтобы таким образом увеличить свое участие в мировой торговле и транзите, что потенциально должно положительно повлиять на безопасность страны.

В Азербайджане знают цену российским попыткам представлять себя как тюркское государство, на фоне откровенно колониального отношения к тюркскому наследию и идентичности. Не оставляют здесь и попыток улучшить отношения с Вашингтоном и странами Европы.

Однако в Азербайджане считают, что именно слабая Россия является самым выгодным союзником для их страны.

Такая Россия не выдвигает никаких дополнительных условий по соблюдению прав человека или демократических принципов, остро нуждается во взаимодействии с каждым союзным государством, готова выполнять свою часть договоренностей, несмотря на репутационные потери – имиджевые потери от "предательства" Армении были достаточно заметными.

А еще Россия пока что готова платить высокую цену за нейтральный или пророссийский вектор.

С другой стороны, в Баку уверены, что без России успешно завершить военно-дипломатическую операции в Карабахе было невозможно.

В частности, сейчас Азербайджан использует РФ для давления на Армению – так же, как армянская диаспора пытается ограничить экономические и политические контакты Азербайджана со странами Европы и США, Баку подрывает экономические и политические интересы Армении в России.

Это немалая помощь, поэтому неудивительно, что в Баку готовы оплатить этот долг, в частности, символическими шагами, такими как теплый прием для кремлевского диктатора.

Дрейф Азербайджана

Можно предположить, что в Баку внимательно наблюдали, как развивались отношения Саудовской Аравии с Соединенными Штатами после убийства журналиста Хашогги.

Тогда следствие обнаружило, что за преступлением стоит наследный принц и фактический руководитель королевства. Это вызвало острый кризис в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона.

Однако, несмотря на сильное давление, Мухаммад бин Салман не пошел даже на символические уступки США и дождался полного разворота американской политики

В ожидании нормализации отношений с США Саудовская Аравия пошла на нормализацию отношений с Ираном, усилила сотрудничество с Китаем и принимала у себя Путина. Также Эр-Рияд не поддержал идею залить рынок нефтью, чтобы обанкротить Россию, а вместо этого начал координировать с Москвой стратегию на нефтяном рынке.

Слабость, которую демонстрирует Запад на многих примерах, от Саудовской Аравии, Ирана и до России, создает ощущение окна возможностей, а двойные стандарты вызывают искреннюю обиду.

В Баку искренне и справедливо возмущаются тем, что их законная борьба за восстановление территориальной целостности не находит поддержки.

А обида на Запад хорошо ложится на общее антизападное медийное поле в стране и во всем регионе.

Как следствие, от азербайджанских экспертов все чаще можно услышать о суверенитете и субъектности своей страны. При этом под суверенитетом понимается прежде всего свобода от влияния стран Запада на решения правительства Азербайджана.

Постоянно подчеркивается, что Азербайджан будет самостоятельно определять, с кем и какие отношения поддерживать.

Такую политику в Баку называют многовекторной, которая единственно возможна для страны в текущих геополитических условиях.

Азербайджан действительно находится в очень непростой ситуации во взрывоопасном регионе. Например, в Баку вполне серьезно просчитывали сценарии в случае начала региональной войны и вероятность иранского нападения.

Эти страхи актуализировали слухи, что Иран нанесет удар возмедия за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании по мифическим секретным объектам израильских спецслужб в Азербайджане.

Показательно, что недавний визит секретаря российского совбеза Сергея Шойгу в Тегеран и Баку частью азербайджанских экспертов подается как попытка Москвы не допустить ирано-азербайджанской конфронтации.

Но главное – картина мира, созданная азербайджанскими элитами, близка к российской концепции суверенитета.

И это рано или поздно начнет влиять на азербайджанское восприятие Украины и российско-украинской войны.

Однако сейчас симпатии азербайджанцев бесспорно на стороне Украины, о чем не забывают напоминать комментаторы в Баку.

Обида за "неблагодарность" Украины

За постоянными упоминаниями официального Баку о своей суверенности, особенно по сравнению с Арменией, также читается гордость и даже спесь за блестящую военно-дипломатическую победу в Карабахской войне.

Поэтому не случайно звучит тезис о том, что сейчас Украина больше нуждается в поддержке Азербайджана, чем наоборот.

А в дополнение в Баку напоминают, что Украина не сделала всего, что могла, для Азербайджана, когда 20% его территории было оккупировано армянами.

К тому же надо понимать, что российские пропагандисты свободно работают в Азербайджане и также активно работают над углублением непонимания между Киевом и Баку.

В этом контексте не стоит удивляться, что с начала полномасштабной войны поддержка Баку ограничилась преимущественно риторическим уровнем. И не проявилась даже в голосовании на Генассамблее ООН.

Баку сейчас видит себя региональным лидером, способным объединять вокруг себя другие страны, геополитическим игроком с амбициями и фантазией, как, например, поддержка "порабощенных Францией народов".

Сейчас подобная активность не вписывается в приоритеты украинской власти. Но не исключено, что в отдельных сферах интересы Киева и Баку могут совпадать и приводить к сотрудничеству.

Но в ближайшей перспективе "головокружение от успехов" может сыграть с Баку злую шутку.

Ведь модерацией ситуации на Южном Кавказе занимаются Вооруженные силы Украины. И геополитические расчеты Баку будут меняться в зависимости от того, где будет проходить линия фронта в российско-украинской войне.

При этом выигрыш Украины однозначно укрепит безопасность Азербайджана, ведь именно украинское сопротивление подарило Ильхаму Алиеву слабую Россию.

Автор: Сергей Данилов,

заместитель директора Центра ближневосточных исследований