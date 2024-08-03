В Британии появились новые обвиняемые по делу о поджоге, который связывают с группой "Вагнера"

В Великобритании в уголовном деле о поджоге связанного с Украиной предприятия в Лондоне, к которому, как считается, причастна группа "Вагнера", появились новые подозреваемые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу полиции Лондона.

В полиции отметили, что 22-летнего Джейкима Баррингтона Роуза и 19-летнего Угниуса Асмену обвиняют в преступлениях, предусмотренных Законом о национальной безопасности.

Роузу также предъявили обвинение в хранении холодного оружия.

Обоих подозреваемых задержали 1 августа.

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Они присоединились к пяти другим обвиняемым, которых подозревают в причастности к пожару на промышленном объекте на востоке Лондона 20 марта.

По версии прокуратуры, поджог был совершен в интересах России, одним из обвиняемых стал 20-летний Дилан Эрл из графства Лестершир.

Утверждается, что Эрл контактировал с куратором в группе "Вагнера", проводил разведку целей, а также вербовал и платил другим лицам для совершения поджога связанных с Украиной предприятий, принадлежащих компаниям Oddisey и Meest UK.

Напомним, "российский след" предполагали за пожаром в Берлине на заводе Diehl, однако следствие не нашло доказательств этого.

В Чехии заподозрили причастность России к попытке поджога городских автобусов в Праге, который поджигателю не удалось реализовать.