В Британии появились новые обвиняемые по делу о поджоге, который связывают с группой "Вагнера"
В Великобритании в уголовном деле о поджоге связанного с Украиной предприятия в Лондоне, к которому, как считается, причастна группа "Вагнера", появились новые подозреваемые.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу полиции Лондона.
В полиции отметили, что 22-летнего Джейкима Баррингтона Роуза и 19-летнего Угниуса Асмену обвиняют в преступлениях, предусмотренных Законом о национальной безопасности.
Роузу также предъявили обвинение в хранении холодного оружия.
Обоих подозреваемых задержали 1 августа.
Они присоединились к пяти другим обвиняемым, которых подозревают в причастности к пожару на промышленном объекте на востоке Лондона 20 марта.
По версии прокуратуры, поджог был совершен в интересах России, одним из обвиняемых стал 20-летний Дилан Эрл из графства Лестершир.
Утверждается, что Эрл контактировал с куратором в группе "Вагнера", проводил разведку целей, а также вербовал и платил другим лицам для совершения поджога связанных с Украиной предприятий, принадлежащих компаниям Oddisey и Meest UK.
Напомним, "российский след" предполагали за пожаром в Берлине на заводе Diehl, однако следствие не нашло доказательств этого.
В Чехии заподозрили причастность России к попытке поджога городских автобусов в Праге, который поджигателю не удалось реализовать.