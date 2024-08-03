У Британії з'явились нові обвинувачені у справі про підпал, який пов'язують з групою "Вагнера"

У Великій Британії у кримінальній справі про підпал пов'язаного з Україною підприємства в Лондоні, до якого, як вважається, причетна група "Вагнера", з'явились нові підозрювані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу поліції Лондона.

У поліції зазначили, що 22-річного Джейкіма Баррінгтона Роуза і 19-річного Угніуса Асмену звинувачують у злочинах, передбачених Законом про національну безпеку.

Роузу також висунули обвинувачення у зберіганні холодної зброї.

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Обох підозрюваних затримали 1 серпня.

Вони приєдналися до п'яти інших обвинувачених, яких підозрюють у причетності до пожежі на промисловому об'єкті на сході Лондона 20 березня.

За версією прокуратури, підпал скоїли в інтересах Росії, одним з обвинувачених став 20-річний Ділан Ерл із графства Лестершир.

Стверджується, що Ерл контактував із куратором у групі "Вагнера", проводив розвідку цілей, а також вербував і платив іншим особам для здійснення підпалу пов'язаних з Україною підприємств, що належать компаніям Oddisey і Meest UK.

Нагадаємо, "російський слід" припускали за пожежею у Берліні на заводі Diehl, проте слідство не знайшло доказів цього.

У Чехії запідозрили причетність Росії до спроби підпалу міських автобусів у Празі, який палієві не вдалося реалізувати.