Пожар на заводе Diehl в Берлине: следствие не имеет подтверждений диверсии со стороны России

Немецкие следственные органы до сих пор не имеют доказательств того, что крупный пожар, который вспыхнул на металлургическом предприятии Diehl в Берлине в мае, был вызван российской диверсией, о чем ранее писали СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Федеральная прокуратура Германии и прокуратура Берлина в ответ на запрос газеты заявили, что до сих пор не имеют доказательств умышленного поджога на заводе технологической группы Diehl.

Ни один из органов власти, по информации Spiegel, пока не проводит расследование в отношении диверсии: в Берлине делом до сих пор занимается полиция, которая предполагает, что речь шла о несчастном случае.

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Представитель Diehl Group в комментарии Spiegel подчеркнул, что, по мнению компании, причиной пожара был "технический дефект, который произошел не по нашей вине".

За последние дни издания Bild и The Wall Street Journal сообщали о возможной диверсионной операции со стороны России как причине пожара на заводе в Берлине. Bild при этом утверждал, что иностранная разведка проинформировала Германию о "конкретных признаках причастности России" к инциденту.

Пожар на заводе Diehl в юго-западной части Берлина произошел 3 мая. В результате полностью выгорело техническое помещение на первом этаже заводского здания, убытки составляют миллионы долларов.

Аналогичные поджоги фиксируют и в других европейских странах, в некоторых из них подозревают Россию.