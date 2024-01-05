В Германии на 3 тысячи евро оштрафовали преподавателя, сравнившего вакцинацию с Холокостом

Суд Берлина в четверг на 3 тысячи евро оштрафовал преподавателя, который сравнивал обязательства вакцинации от COVID-19 с Холокостом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации DW.

Местный суд в столице Германии постановил, что 62-летний преподаватель профессионального колледжа банализировал убийство нацистским режимом более 6 миллионов евреев.

Председательствующий судья заявил, что сравнение вакцинации против коронавируса с Холокостом – это тривиализация, а "любая другая интерпретация является надуманной".

Отрицание Холокоста является незаконным в Германии, так же как и тривиализация преступлений, совершенных во время нацистского режима.

Обвиняемый мужчина опубликовал в интернете видео с изображением ворот нацистского концлагеря. В видео он изменил печально известный нацистский лозунг "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает") на "Impfen macht frei" ("Прививка освобождает" или "Вакцинация освобождает").

В другом видео он сравнил меры немецкого правительства по ограничению распространения коронавируса с Холокостом.

Берлин уволил преподавателя в августе 2021 года, но мужчина обратился в суд по трудовым спорам.

Ему было присуждено выходное пособие в размере 72 тысяч евро, но суд по трудовым спорам постановил, что Берлин больше не может продолжать его трудоустройство.

В прошлом году Апелляционный суд в Германии подтвердил приговор бывшему депутату Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", который провел параллели между мерами для борьбы с пандемией коронавируса и преследованием евреев нацистской Германией.

А британского депутата-консерватора лишили партийной должности за сравнение вакцинации против коронавируса с Холокостом.