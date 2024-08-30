В школах Молдовы планируют запретить мобильные телефоны на уроках

Министерство образования Молдовы разработало поправки в кодекс об образовании, которые запретят использование мобильных телефонов на уроках.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил молдовский министр образования Дан Перчун, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Перчун рассказал, что представит законопроект об использовании мобильных телефонов на следующей неделе.

"Мы будем регулировать использование мобильных телефонов в школах только во время уроков, но не на переменах. Ученики смогут приносить телефоны в школу, но во время уроков они должны будут оставлять их в специально отведенных местах и не смогут ими пользоваться", – пояснил он.

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Глава Минобразования Молдовы отметил, что подобный запрет уже действует в некоторых европейских странах, а его цель – "сделать так, чтобы школьники могли больше концентрироваться на учебном процессе".

По словам Перчуна, он также утвердит распоряжение для школ, в котором четко опишет, как организовать этот процесс: где хранить телефоны, кто отвечает за сохранность телефонов и тому подобное.

В случае принятия новые правила заработают с нового учебного года, добавил он.

Ранее сообщалось, что во Франции с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы должны будут оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.

В начале этого года Нидерланды ввели запрет на использование смартфонов в средних школах, а в сентябре их примеру последуют начальные школы.