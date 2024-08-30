У школах Молдови планують заборонити мобільні телефони на уроках

Міністерство освіти Молдови розробило поправки до кодексу про освіту, які заборонять використання мобільних телефонів на уроках.

Про це у п’ятницю, 30 серпня, повідомив молдовський міністр освіти Дан Перчун, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Перчун розповів, що презентує законопроєкт стосовно використання мобільних телефонів наступного тижня.

"Ми будемо регулювати використання мобільних телефонів у школах тільки під час уроків, але не на перервах. Учні зможуть приносити телефони до школи, але під час уроків вони повинні будуть залишати їх у спеціально відведених місцях і не зможуть ними користуватися", – пояснив він.

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Голова Міносвіти Молдови зазначив, що подібна заборона вже діє в деяких європейських країнах, а її мета – "зробити так, щоб школярі могли більше концентруватися на навчальному процесі".

За словами Перчуна, він також затвердить розпорядження для шкіл, у якому чітко опише, як організувати цей процес: де зберігати телефони, хто відповідає за збереження телефонів тощо.

У разі ухвалення нові правила запрацюють із нового навчального року, додав він.

Раніше повідомлялось, що у Франції з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи повинні будуть залишати свої смартфони в шафці при вході до школи.

На початку цього року Нідерланди запровадили заборону на використання смартфонів у середніх школах, а у вересні їхній приклад наслідуватимуть початкові школи.