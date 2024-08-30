В Германии предупредили о рисках отправки взрывчатки в почтовых пакетах

Немецкие органы безопасности предупредили о "нетрадиционных зажигательных устройствах", которые направляются неизвестными лицами через поставщиков услуг грузовых перевозок.

Предупреждение, с которым ознакомилось агентство DPA, прислали авиационным и логистическим компаниям Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) и Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA), сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Spiegel.

"Известно о нескольких посылках, которые были отправлены частными лицами в разных местах Европы и загорелись по дороге к получателям в нескольких европейских странах", – говорится в сообщении.

Предупреждение в спецслужбах связывают с инцидентом в логистическом центре DHL в Лейпциге, который служит глобальным хабом компании. В июле там загорелась посылка, отправленная из стран Балтии, которая содержала зажигательное устройство. Посылка подожгла целый грузовой контейнер, в котором также находились другие пакеты. Пожар был быстро ликвидирован.

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Посылка с зажигательным устройством должна была быть перегружена в Лейпциге и отправлена конечному получателю. По информации DPA, расследование взяла на себя Федеральная прокуратура в Карлсруэ. Говорят, что подобные случаи случаются и в других странах Европы.

Компания авиаперевозок DHL усилила меры безопасности. "В ответ на расследования, проводимые властями нескольких стран, DHL Express приняла меры во всех европейских странах для защиты своей сети, своих сотрудников и объектов, а также отправлений клиентов", – заявила пресс-секретарь DHL.

В письме от BfV и BKA говорится о том, что необходимо учитывать, что другие пакеты с нетрадиционными зажигательными устройствами были или будут отправлены. Компании, с которыми связались, попросили проинформировать своих сотрудников и принять меры предосторожности.

Исходя из текущего состояния, можно предположить, что "нетрадиционные зажигательные устройства были отправлены намеренно, чтобы нанести ущерб транспортным компаниям и другой логистической инфраструктуре в западных странах".

Все пакеты, которые были обнаружены до сих пор, содержали электрические приборы и емкости с жидкостями. Высокая стоимость доставки пакетов часто была "экономически непропорциональной стоимости товаров в отправлениях".

Напомним, Полиция безопасности Швеции объявила о росте угрозы российских диверсий на территории страны, а компании ОПК уже зафиксировали ряд подозрительных случаев.

Также неофициально сообщалось, что разведки семи стран ЕС предупредили о риске российских диверсий на энергообъектах Норвегии.