Премьер Баварии призывает полностью пересмотреть миграционную политику Германии

Лидер Христианско-социального союза, премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зёдер считает недостаточными объявленные федеральными властями меры по ужесточению требований по миграции и предоставления убежища.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Welt am Sonntag.

По мнению Зедера, в Германии нужно в корне изменить миграционную политику и законодательство о предоставлении убежища, которое "больше не соответствует современности".

"Мы должны иметь возможность вернуть назад всех тех, кто находится на границах Германии, кто явно не имеет права на защиту. Например, потому, что они уже прибыли из безопасной третьей страны", – отметил он.

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Премьер Баварии также выступил за заключение двусторонних соглашений о репатриации и расширение перечня стран, которые считаются безопасными для депортации.

В то же время он поставил под сомнение нынешнюю практику предоставления конституционно закрепленного права на убежище, заявив, что Германия должна решать, "кто приезжает в нашу страну – и не каждый человек имеет на это право".

На этой неделе немецкие органы безопасности впервые за три года депортировали преступников в Афганистан.

Федеральное правительство Германии также объявило об ужесточении политики предоставления убежища в целом с усилением контроля и депортаций после нескольких резонансных инцидентов с нападениями искателей убежища на людей.