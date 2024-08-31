Прем’єр Баварії закликає повністю переглянути міграційну політику Німеччини

Лідер Християнсько-соціального союзу, прем’єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зьодер вважає недостатніми оголошені федеральною владою заходи з посилення вимог стосовно міграції та надання притулку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Welt am Sonntag.

На думку Зьодера, у Німеччині потрібно докорінно змінити міграційну політику та законодавство про надання притулку, яке "більше не відповідає сучасності".

"Ми повинні мати можливість повернути назад усіх тих, хто перебуває на кордонах Німеччини, хто явно не має права на захист. Наприклад, тому, що вони вже прибули з безпечної третьої країни", – зазначив він.

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Прем’єр Баварії також виступив за укладання двосторонніх угод про репатріацію та розширення переліку країн, які вважаються безпечними для депортації.

Водночас він поставив під сумнів нинішню практику надання конституційно закріпленого права на притулок, заявивши, що Німеччина повинна вирішувати, "хто приїжджає до нашої країни – і не кожна людина має на це право".

Цього тижня німецькі органи безпеки вперше за три роки депортували злочинців до Афганістану.

Федеральний уряд Німеччини також оголосив про посилення політики надання притулку в цілому з посиленням контролю і депортацій після кількох резонансних інцидентів із нападами шукачів притулку на людей.