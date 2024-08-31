Шольц верит в победу своей партии на следующих выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает невозможным победу его Социал-демократической партии на выборах осенью 2025 года и продолжение работы на посту главы федерального правительства.

Такое он сказал в интервью Spiegel, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о возможности повторного руководства правительственной коалицией Шольц заявил, что ему "нравится быть канцлером" и его цель "заключается в том, чтобы СДПГ была как можно сильнее и возглавила следующее правительство".

Шольц уверен, что нынешние опросы не обязательно предвещают результаты будущих выборов в Бундестаг.

Реклама:

"Накануне последних федеральных выборов ситуация была не лучше. Вы знаете результат. Политический ландшафт здесь очень изменчив. Я уверен, что мы снова добьемся успеха", – констатировал канцлер.

Следующие выборы в немецкий парламент состоятся 28 сентября 2025 года.

По состоянию на сейчас наибольшей популярностью среди избирателей пользуется оппозиционная правоцентристская партия "Христианско-демократический союз", за которую готовы отдать голоса более 30% немцев.

Зато партии действующей правительственной коалиции – социал-демократы Шольца, "Зеленые" и "Свободные демократы" – существенно просели и могут рассчитывать на 15%, 10,5% и 5% соответственно.

Читайте также о важных выборах в восточных немецких землях, которые могут иметь последствия для Украины.