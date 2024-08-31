Шольц вірить у перемогу своєї партії на наступних виборах
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає неможливим перемогу його Соціал-демократичної партії на виборах восени 2025 року та продовження роботи на посаді глави федерального уряду.
Таке він сказав в інтерв’ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".
На питання про можливість повторного керівництва урядовою коаліцією Шольц заявив, що йому "подобається бути канцлером" і його мета "полягає в тому, щоб СДПН була якомога сильнішою і очолила наступний уряд".
Шольц упевнений, що нинішні опитування не обов’язково передвіщають результати майбутніх виборів до Бундестагу.
"Напередодні останніх федеральних виборів ситуація була не кращою. Ви знаєте результат. Політичний ландшафт тут дуже мінливий. Я впевнений, що ми знову досягнемо успіху", – констатував канцлер.
Наступні вибори до німецького парламенту відбудуться 28 вересня 2025 року.
Станом на зараз найбільшою популярністю серед виборців користується опозиційна правоцентристська партія "Християнсько-демократичний союз", за яку готові віддати голоси понад 30% німців.
Натомість партії чинної урядової коаліції – соціал-демократи Шольца, "Зелені" та "Вільні демократи" – суттєво просіли й можуть розраховувати на 15%, 10,5% і 5% відповідно.
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