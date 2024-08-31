Шольц вірить у перемогу своєї партії на наступних виборах

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає неможливим перемогу його Соціал-демократичної партії на виборах восени 2025 року та продовження роботи на посаді глави федерального уряду.

Таке він сказав в інтерв’ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

На питання про можливість повторного керівництва урядовою коаліцією Шольц заявив, що йому "подобається бути канцлером" і його мета "полягає в тому, щоб СДПН була якомога сильнішою і очолила наступний уряд".

Шольц упевнений, що нинішні опитування не обов’язково передвіщають результати майбутніх виборів до Бундестагу.

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"Напередодні останніх федеральних виборів ситуація була не кращою. Ви знаєте результат. Політичний ландшафт тут дуже мінливий. Я впевнений, що ми знову досягнемо успіху", – констатував канцлер.

Наступні вибори до німецького парламенту відбудуться 28 вересня 2025 року.

Станом на зараз найбільшою популярністю серед виборців користується опозиційна правоцентристська партія "Християнсько-демократичний союз", за яку готові віддати голоси понад 30% німців.

Натомість партії чинної урядової коаліції – соціал-демократи Шольца, "Зелені" та "Вільні демократи" – суттєво просіли й можуть розраховувати на 15%, 10,5% і 5% відповідно.

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