Президент Германии утвердил дату парламентских выборов

Следующие выборы в немецкий Бундестаг состоятся 28 сентября 2025 года – соответствующий указ издал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба немецкого президента, пишет "Европейская правда".

Штайнмайер "по рекомендации федерального правительства" Германии назначил следующие очередные выборы в Бундестаг 21-го созыва на 28 сентября 2025 года.

Немецкое законодательство определяет, что очередные выборы в парламент Германии должны состояться в промежутке между 46 и 48 месяцами после начала работы Бундестага действующего созыва.

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По состоянию на сейчас наибольшей популярностью среди избирателей пользуется оппозиционная правоцентристская партия "Христианско-демократический союз", за которую готовы отдать голоса более 30% немцев.

Партии действующей правительственной коалиции – социал-демократы канцлера Олафа Шольца, "Зеленые" и "Свободные демократы" – существенно просели и могут рассчитывать на 15%, 10,5% и 5% соответственно.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" могла бы получить 18% голосов на федеральных выборах, а новая политическая сила "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) – 9,5%.

В июне в правительстве Германии заявили, что не планируют проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на низкие результаты коалиционных партий на выборах в Европарламент.