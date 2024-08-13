Популярность ультраправых в Германии несколько возросла

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" понемногу восстанавливает свою популярность у избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Insa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

"Альтернатива для Германии" могла бы получить 18% голосов на федеральных выборах, если бы они проходили в следующее воскресенье. Это соответствует росту на один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно опросу, другие партии, представленные в Бундестаге, могут сохранить свои показатели предыдущей недели. Христианско-демократический союз остается самой сильной партией с 30,5%, у Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца – 15%. Зеленые получат 10,5%, а Свободная демократическая партия едва преодолевает проходной барьер в парламент с пятью процентами.

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Другие партии вместе потеряли один процентный пункт и достигли 8,5%.

"Черно-красная коалиция (ХДС-СДПГ. – Ред.) – это единственный вариант коалиции, который является математически возможным и еще не был политически исключен никем в ХДС", – заявил председатель Insa Герман Блинкерт.

В июне опросы показывали, что "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой почти трети избирателей в земле Тюрингия в центральной части страны перед земельными выборами, которые состоятся 1 сентября.

Отметим, что "АдГ" одержала крупные победы на местных выборах в восточных федеральных землях, прошедших 9 июня.