Кто и что мешает Украине и Польше решить конфликт, который годами отравляет отношения

Украина не станет членом ЕС, пока не уладит исторические споры с Польшей, а прежде всего не снимет запрет на эксгумации тел поляков, погибших во время "Волынской резни" 1943 года.

Недавно такие заявления вернулись в лексикон польских чиновников.

Откуда вообще возникла эта проблема? Чем руководствовались в Киеве, введя запрет? Почему семь лет подряд две страны не могут ее решить?

Об этом редактор "Европейской правды" Юрий Панченко пообщался с народным депутатом Владимиром Вятровичем. Именно он в 2017 году в должности председателя Украинского института национальной памяти стал инициатором этого запрета на эксгумацию.

Реклама:

Советуем посмотреть полную запись разговора. А ключевые тезисы заявлений украинского политика – в материале Владимир Вятрович: "Мы думали, что выборы в Польше пройдут и мы сможем договориться. Но это не так". Далее – сокращенная версия материала.

Как возник кризис в отношениях Украины и Польши? В 2016-2017 годах на территории Польши произошло полтора десятка актов вандализма в отношении украинских могил и украинских памятников.

При этом некоторые из этих разрушений происходили прямо в прямом эфире при содействии польских органов власти.

Именно эти события и побудили украинское руководство, в частности Украинский институт национальной памяти, выйти с заявлением о том, что мы не продолжаем выдачу разрешений полякам на поисковые работы в Украине до тех пор, пока польская сторона не начнет действия по защите украинских памятников.

Я и сейчас считаю это решение оправданным, хотя бы потому, что оно остановило последующие разрушения.

В 2019 году, после перезагрузки власти в Украине, а также после прихода нового руководства Украинского института национальной памяти, польско-украинские отношения не наладились, хотя основания для оптимизма действительно были.

На первой встрече президентов Дуды и Зеленского было решено, что мораторий на поисковые работы будет снят, но с польской стороны этому должен предшествовать определенный сигнал доброй воли.

Этим сигналом должно было стать восстановление памятника на горе Монастырь.

Итак, когда такая договоренность была достигнута, казалось, что эта проблема в наших отношениях уже вскоре будет решена. Тем более, перед следующим визитом президента Польши в Киев было объявлено, что таблица восстановлена.

Но оказалось, что вместо восстановленной таблицы появилась другая, на которой просто "забыли" написать фамилии похороненных там людей.

В целом, мне кажется, что очень многие польские политики просто не желают решать проблему, ведь эта ситуация стала источником избирательной поддержки среди части польского общества.

Очевидно, что это было нарушением президентских договоренностей, причем нарушением именно с польской стороны.

И, собственно, в этом контексте и было принято это решение о замораживании польских поисковых работ на украинской территории.

Следует отметить, что параллельно с разрушением памятников в Польше внедрялись и изменения в законодательстве. Например, приняли закон, которым предусмотрена квалификация польско-украинского конфликта как геноцида, и даже была предусмотрена ответственность за его отрицание.

То есть политики сознательно поставили крест на возможности профессионального диалога между историками, и даже сейчас, после смены власти в Польше, пытаются зацементировать свое видение польско-украинского конфликта как такого, в котором виноваты только украинцы, а поляки выступают исключительно как жертвы.

У меня вообще существует опасение, что польская политика где-то с 2016 года стала ответом на серьезные изменения в Украине, связанные с переосмыслением истории и с открытием архивов.

Подробнее – в материале Владимир Вятрович: "Мы думали, что выборы в Польше пройдут и мы сможем договориться. Но это не так".