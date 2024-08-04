В Британии не утихают протесты и столкновения после резонансного убийства детей

Накануне по нескольким городам в Великобритании прокатилась волна протестов и столкновений после нападения с ножом на детский танцевальный класс в Саутпорте, жертвами которого стали трое детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Беспорядки с участием сотен противников миграции вспыхнули в городах и городках после того, как в соцсетях распространилась ложная информация о том, что подозреваемый в нападении был радикальным мусульманским мигрантом.

Reuters

Полиция заявила, что подозреваемый, 17-летний Аксель Рудакубана, родился в Британии, но протесты антииммигрантских и антимусульманских демонстрантов продолжаются, перерастая в насилие, поджоги и мародерство.

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В Ливерпуле, Бристоле, Халле и Белфасте столкновения сопровождались драками, бросанием кирпичей и бутылок, когда противники миграции столкнулись с группами, выступающими против расизма.

Многие полицейские получили ранения, пытаясь удержать от столкновения несколько сотен протестующих из разных групп. В Ливерпуле двое полицейских оказались в больнице, а еще одного столкнули с мотоцикла и избили.

Reuters

По меньшей мере два магазина в Ливерпуле были разгромлены и ограблены, добавила полиция.

Подобные сцены наблюдались и в юго-западном городе Бристоль.

В Белфасте некоторые офисы сообщили о повреждении имущества, а по крайней мере один из них был подожжен.

По всей Британии полиция арестовала десятки людей за различные преступления – от насильственных беспорядков до краж со взломом и преступных повреждений.

В городах развернуты дополнительные силы полиции, а мечетям по всей стране рекомендовано усилить охрану после нападения на одну из них в Саутпорте.

Британский премьер Кир Стармер осудил "ультраправых" за волну насилия и поддержал полицию в необходимости принять решительные меры. В субботу он обсудил беспорядки со старшими министрами, сообщили в его офисе.

В понедельник 17-летний нападавший ворвался на мероприятие в Англии в танцевальной школе, посвященное Тейлор Свифт, и убил трех маленьких девочек. Еще восемь детей получили ранения.

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "национальной способности" для борьбы с насильственными беспорядками и участниками массовых беспорядков.