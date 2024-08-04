В Британії не вщухають протести й сутички після резонансного вбивства дітей

Напередодні кількома містами у Великій Британії прокотилась хвиля протестів і сутичок після нападу з ножем на дитячий танцювальний клас у Саутпорті, жертвами якого стали троє дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заворушення за участю сотень противників міграції спалахнули в містах і містечках після того, як у соцмережах поширилася неправдива інформація про те, що підозрюваний у нападі був радикальним мусульманським мігрантом.

Reuters

Поліція заявила, що підозрюваний, 17-річний Аксель Рудакубана, народився у Британії, але протести антиіммігрантських і антимусульманських демонстрантів тривають, переростаючи в насильство, підпали і мародерство.

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У Ліверпулі, Брістолі, Халлі та Белфасті сутички супроводжувалися бійками, киданням цегли та пляшок, коли противники міграції зіткнулися з групами, що виступають проти расизму.

Багато поліцейських отримали поранення, намагаючись утримати від сутички кілька сотень протестувальників з різних груп.

Reuters

У Ліверпулі двоє поліцейських опинилися в лікарні, а ще одного зіштовхнули з мотоцикла і побили.

Щонайменше два магазини в Ліверпулі були розгромлені і пограбовані, додала поліція.

Подібні сцени спостерігалися і в південно-західному місті Бристоль.

У Белфасті деякі офіси повідомили про пошкодження майна, а принаймні один з них був підпалений.

По всій Британії поліція заарештувала десятки людей за різні злочини – від насильницьких заворушень до крадіжок зі зломом і злочинних пошкоджень.

У містах розгорнуто додаткові сили поліції, а мечетям по всій країні рекомендовано посилити охорону після нападу на одну з них у Саутпорті.

Британський прем’єр Кір Стармер засудив "ультраправих" за хвилю насильства і підтримав поліцію в необхідності вжити рішучих заходів.

У суботу він обговорив заворушення зі старшими міністрами, повідомили в його офісі.

У понеділок 17-річний нападник увірвався на захід в Англії у танцювальній школі, присвячений Тейлор Свіфт, й убив трьох малих дівчат. Ще восьмеро дітей отримали поранення.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "національної спроможності" для боротьби з насильницькими заворушеннями та учасниками масових заворушень.