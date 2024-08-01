Премьер Британии объявил о национальной инициативе по борьбе с насильственными беспорядками

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о создании "национальной способности" для борьбы с насильственными беспорядками и участниками массовых беспорядков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Выступая после жестоких беспорядков, произошедших после нападения с ножевыми ранениями в Саутпорте, премьер-министр заявил, что эта инициатива "объединит" разведку и действия всех полицейских сил страны. Она будет касаться как "немедленного вызова, который, очевидно, вызван ультраправой ненавистью", так и "всех насильственных беспорядков", вспыхивающих независимо от мотивации.

Стармер осудил "крошечное бездумное меньшинство в обществе... банду головорезов, которые сели в поезда и автобусы, поехали в чужую им общину, общину, переживающую самую ужасную трагедию, а затем начали бросать кирпичи в полицейских – полицейских, которые всего 24 часа назад имели дело с нападением на детей в своей общине".

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Он сказал, что новый план был разработан, чтобы показать, что Британия "не позволит страху перерасти в разделение и ненависть в наших общинах, и что она не допустит, ни при каких обстоятельствах, нарушения закона и порядка на наших улицах".

"Национальная способность" будет направлена на улучшение сбора и обмена разведывательной информацией об "экстремистских нарушителях спокойствия" после того, как полиция была удивлена масштабами беспорядков во вторник в Саутпорте, а также последующими беспорядками в Лондоне, Манчестере, Хартлпуле и Олдершоте в среду вечером.

Новая инициатива имеет целью выявить агитаторов из всех частей идеологического спектра, а также улучшить обмен индикаторами напряженности в обществе и координацию взаимопомощи, когда специально подготовленные для борьбы с беспорядками офицеры перебрасываются из одного района в другой, сказал Стармер.

Премьер-министр сказал, что необходимо "достичь баланса", когда речь идет об усилиях социальных медиа-платформ в борьбе с дезинформацией в Интернете.

Он провел пресс-конференцию после встречи с высшим руководством полиции.

Стармер поблагодарил сотрудников полиции, которые "противостояли запугиванию и насилию".

Есть надежда, что увеличение количества специализированных офицеров по охране общественного порядка, которые могут быть направлены в зону беспокойства, увеличит количество арестов во время вспышек насилия.

Новые офицеры будут работать в оперативном центре национальной полиции, который является частью Совета начальников национальной полиции.

Планы были разработаны на Даунинг-стрит, и источник сообщил, что руководители полиции, которые встречались со Стармером в четверг, были в целом согласны с ними.

Напомним, в понедельник 17-летний нападающий ворвался на мероприятие в Англии в танцевальной школе, посвященное Тейлор Свифт, и убил трех маленьких девочек. Еще восемь детей получили ранения, из них пятеро в критическом состоянии. В тяжелом состоянии также двое взрослых.

Это событие возмутило страну и спровоцировало жесткие протесты, только за первую ночь пострадали около 40 правоохранителей. Беспорядки произошли после того, как в социальных сетях была распространена ложная информация о том, что подозреваемый был радикальным исламистским мигрантом.

В ночь на четверг беспорядки повторились, в центре Лондона задержали более 100 человек.