Италия передала Ирану послание с просьбой о деэскалации
Италия передала послу Ирана в Риме письмо с призывом не допустить эскалации в Средиземноморском регионе на Ближнем Востоке.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Италии, пишет "Европейская правда".
Как отметили в МИД, Италия предлагает Ирану "сделать свой вклад в фазу деэскалации".
Генеральный секретарь МИД по поручению министра иностранных дел Антонио Таяни провел встречу с иранским дипломатом, во время которой "был сделан первый формальный шаг в виде передачи послания Тегерану".
На встрече Италия попросила "помочь разорвать цикл военных действий, которые могут спровоцировать более широкую военную конфронтацию во всем регионе".
"Для Италии важно, чтобы новая администрация во главе с президентом Пезешкианом и все иранские институты пошли по пути диалога с Европой и со всеми странами региона. Италия всегда готовы участвовать в любой политической и дипломатической деятельности с целью деэскалации", – говорится в заявлении.
Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Иран не пойдет на эскалацию с Израилем, несмотря на угрозы отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.
По данным СМИ, в США считают, что вероятный удар Ирана по Израилю может произойти в понедельник, 5 августа.