Италия передала Ирану послание с просьбой о деэскалации

Италия передала послу Ирана в Риме письмо с призывом не допустить эскалации в Средиземноморском регионе на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Италии, пишет "Европейская правда".

Как отметили в МИД, Италия предлагает Ирану "сделать свой вклад в фазу деэскалации".

Генеральный секретарь МИД по поручению министра иностранных дел Антонио Таяни провел встречу с иранским дипломатом, во время которой "был сделан первый формальный шаг в виде передачи послания Тегерану".

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На встрече Италия попросила "помочь разорвать цикл военных действий, которые могут спровоцировать более широкую военную конфронтацию во всем регионе".

"Для Италии важно, чтобы новая администрация во главе с президентом Пезешкианом и все иранские институты пошли по пути диалога с Европой и со всеми странами региона. Италия всегда готовы участвовать в любой политической и дипломатической деятельности с целью деэскалации", – говорится в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Иран не пойдет на эскалацию с Израилем, несмотря на угрозы отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

По данным СМИ, в США считают, что вероятный удар Ирана по Израилю может произойти в понедельник, 5 августа.