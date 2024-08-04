Франция и США призвали к "максимальной сдержанности" на Ближнем Востоке

Франция и США обеспокоены эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвали к "максимальной сдержанности".

Об этом шла речь во время разговора главы МИД Франции Стефана Сежурне и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает "Европейская правда".

В ходе телефонного разговора Сежурне и Блинкен поделились своим беспокойством относительно роста напряженности на Ближнем и Среднем Востоке.

"Они договорились продолжать призывать все стороны к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить любую региональную эскалацию, которая имела бы разрушительные последствия для стран региона, а также для поиска перспективы мира, начиная с длительного прекращения огня в Газе", – говорится в сообщении МИД Франции.

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Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Иран не пойдет на эскалацию с Израилем, несмотря на угрозы отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Италия передала послу Ирана в Риме письмо с призывом не допустить эскалации в Средиземноморском регионе на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, в США считают, что вероятный удар Ирана по Израилю может произойти в понедельник, 5 августа.