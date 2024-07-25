Министр юстиции Грузии не исключил, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предположил, что миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили может выдвинуть свою кандидатуру в президенты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Заявление о возможной новой роли председателя правящей партии Грузии прозвучало впервые, отмечает издание. Пока официально оно ничем не подкреплено.

"Господин Иванишвили, если он решит баллотироваться в президенты, я уверен, станет лучшим президентом в истории Грузии", – заявил Брегадзе.

Реклама:

Поскольку в Грузии уже нет прямых президентских выборов, в октябре после парламентских выборов нового главу государства выберет коллегия из 300 выборщиков – депутатов парламента и представителей регионов.

Ранее стало известно, что грузинские добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в войне против РФ, сообщают о вызовах на допрос в Службу государственной безопасности Грузии.

Адвокат одного из допрошенных бойцов рассказал, что допрос касался дела о подготовке теракта против основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера и олигарха Бидзины Иванишвили, в рамках которого допросили добровольца, воевавшего в Украине.

Впоследствии Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что расследует факты подготовки убийства Бидзины Иванишвили.

В СГБ утверждают, что подготовка убийства Иванишвили "организована и профинансирована бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Грузии и бывшими сотрудниками правоохранительных органов в Украине".

Детали читайте в статье "ЕвроПравды": Тбилиси идет ва-банк: грузинские власти делают ставку на Трампа и готовятся к конфликтам.