Министр юстиции Грузии не исключил, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предположил, что миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили может выдвинуть свою кандидатуру в президенты.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".
Заявление о возможной новой роли председателя правящей партии Грузии прозвучало впервые, отмечает издание. Пока официально оно ничем не подкреплено.
"Господин Иванишвили, если он решит баллотироваться в президенты, я уверен, станет лучшим президентом в истории Грузии", – заявил Брегадзе.
Поскольку в Грузии уже нет прямых президентских выборов, в октябре после парламентских выборов нового главу государства выберет коллегия из 300 выборщиков – депутатов парламента и представителей регионов.
Ранее стало известно, что грузинские добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в войне против РФ, сообщают о вызовах на допрос в Службу государственной безопасности Грузии.
Адвокат одного из допрошенных бойцов рассказал, что допрос касался дела о подготовке теракта против основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера и олигарха Бидзины Иванишвили, в рамках которого допросили добровольца, воевавшего в Украине.
Впоследствии Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что расследует факты подготовки убийства Бидзины Иванишвили.
В СГБ утверждают, что подготовка убийства Иванишвили "организована и профинансирована бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Грузии и бывшими сотрудниками правоохранительных органов в Украине".
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