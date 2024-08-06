Верховный суд США отказался отложить приговор Трампу по делу об откупе

Верховный суд США в понедельник отклонил ходатайство штата Миссури отложить вынесение приговора Дональду Трампу в Нью-Йорке по обвинению в уголовном преступлении, связанном с выплатой денег за молчание порнозвезде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Решение судей было принято в ответ на иск штата Миссури, который утверждал, что дело против Трампа нарушает право избирателей, предусмотренное Конституцией США, услышать кандидата в президенты от Республиканской партии.

В мае Трамп был признан виновным в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее. Прокуроры заявили, что этот платеж был призван помочь Трампу повысить шансы на выборах 2016 года, когда он победил демократа Хиллари Клинтон.

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Трамп, кандидат от республиканцев на выборах этого года, отрицает, что имел секс с Дэниелс, и пообещал подать апелляцию после вынесения приговора, запланированного на сентябрь.

Генеральный прокурор-республиканец штата Миссури Эндрю Бейли подал 3 июля иск против штата Нью-Йорк с просьбой к Верховному суду приостановить вынесение приговора Трампу и приостановить действие судебного приказа о неразглашении информации, наложенного на него судьей штата Нью-Йорк Хуаном Мерчаном.

Судебные споры между штатами подаются непосредственно в Верховный суд.

Бейли утверждает, что уголовное дело против Трампа нарушает право жителей Миссури, согласно Первой поправке к Конституции, "выслушивать и голосовать за желаемого кандидата в президенты".

"Вместо того, чтобы позволить кандидатам в президенты проводить кампанию, опираясь на их собственные заслуги, радикальные прогрессисты в Нью-Йорке пытаются сфальсифицировать выборы 2024 года, ведя прямую атаку на наш демократический процесс", – заявил Бейли, подавая иск в суд.

Генеральные прокуроры-республиканцы из Флориды, Айовы, Монтаны и Аляски подали в Верховный суд записку в поддержку иска Миссури.

Трампу также предъявлены уголовные обвинения на федеральном уровне и на уровне штатов, связанные с его попытками исправить свой проигрыш на выборах 2020 года Джо Байдену.

Решением от 1 июля, принятым консервативным большинством 6-3, Верховный суд предоставил Трампу значительный уголовный иммунитет за действия, совершенные на посту. Это практически гарантировало, что Трамп не предстанет перед судом по делу о подрыве федеральных выборов до выборов.

Адвокаты Трампа немедленно сослались на решение об иммунитете, пытаясь отменить приговор по делу о деньгах за молчание. Они заявили, что прокуроры неправомерно полагались на посты в социальных сетях, сделанные Трампом в 2018 году, когда он был президентом, которые квалифицируются как официальные сообщения.

Судья по делу заявил, что вынесет решение по аргументам Трампа до 6 сентября. Мерчан заявил, что если он поддержит обвинительный приговор, то вынесет приговор Трампу 18 сентября.

Апелляционный суд штата Нью-Йорк в четверг, 1 августа, отклонил жалобу Трампа на постановление о неразглашении информации по уголовному делу, где его осудили по обвинениям, связанным с выплатой денег порнозвезде за молчание.

Решение Апелляционного суда означает, что Трамп, который назвал все уголовные дела против него политически мотивированными, не может публично комментировать отдельных прокуроров и других фигурантов дела до вынесения ему приговора.