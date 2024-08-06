В Польше осквернили памятник гражданским, убитым во время Варшавского восстания
Новости — Вторник, 6 августа 2024, 17:48 —
В польской столице неизвестные вандалы осквернили памятник гражданским, убитым нацистами во время Варшавского восстания, практически на 80-ю годовщину событий.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
В понедельник неизвестные облили коричневым веществом памятник жителям варшавского района Воля, которых убили нацисты во время подавления Варшавского восстания.
Полиция получила извещение о вандализме после 10 часов вечера и сразу выехала на место, чтобы зафиксировать как можно больше доказательств.
Инцидент произошел лишь через день после даты, которую считают официальной годовщиной этих событий.
Бургомистр района Кшиштоф Штжалковский заявил, что такие действия невозможно оставить без последствий.
"Что должно быть в голове того, кто совершает такие поступки в такое время? Полиция на месте. Надеюсь, те, кто это сделал, будут быстро установлены и привлечены к ответственности", – отреагировал он.
В полиции предполагают, что вандалы использовали для своих целей кофе. На следующее утро памятник отмыли.
"Мы разыскиваем свидетелей и проверяем, есть ли видеонаблюдение с этого места", – сообщила представительница полиции Варшавы.
За вандализм объекта символической значимости польское законодательство предусматривает санкции от штрафа до лишения свободы.
Напомним, в Амстердаме недавно во второй раз осквернили пропалестинским лозунгом памятник Анне Франк – еврейской девочке, которая погибла в концлагере. Пострадали и ряд других памятников.