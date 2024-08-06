В Польше осквернили памятник гражданским, убитым во время Варшавского восстания

В польской столице неизвестные вандалы осквернили памятник гражданским, убитым нацистами во время Варшавского восстания, практически на 80-ю годовщину событий.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В понедельник неизвестные облили коричневым веществом памятник жителям варшавского района Воля, которых убили нацисты во время подавления Варшавского восстания.

Jakub Rutka / RMF FM

Полиция получила извещение о вандализме после 10 часов вечера и сразу выехала на место, чтобы зафиксировать как можно больше доказательств.

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Инцидент произошел лишь через день после даты, которую считают официальной годовщиной этих событий.

Бургомистр района Кшиштоф Штжалковский заявил, что такие действия невозможно оставить без последствий.

"Что должно быть в голове того, кто совершает такие поступки в такое время? Полиция на месте. Надеюсь, те, кто это сделал, будут быстро установлены и привлечены к ответственности", – отреагировал он.

В полиции предполагают, что вандалы использовали для своих целей кофе. На следующее утро памятник отмыли.

"Мы разыскиваем свидетелей и проверяем, есть ли видеонаблюдение с этого места", – сообщила представительница полиции Варшавы.

За вандализм объекта символической значимости польское законодательство предусматривает санкции от штрафа до лишения свободы.

Напомним, в Амстердаме недавно во второй раз осквернили пропалестинским лозунгом памятник Анне Франк – еврейской девочке, которая погибла в концлагере. Пострадали и ряд других памятников.