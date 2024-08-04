Памятник Анне Франк в Амстердаме второй раз за месяц разрисовали пропалестинским лозунгом

Неизвестные лица второй раз за месяц написали пропалестинский лозунг на памятнике еврейской девочке Анне Франк в Амстердаме, которая погибла в нацистском концлагере в годы Второй мировой войны; пострадали и некоторые другие памятники.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Прохожие заметили вандализм памятников в Амстердаме утром в воскресенье, сообщили в полиции.

Неизвестные лица снова выбрали целью памятник Анне Франк, написав на нем красной краской Free Gaza. Руки статуи также покрасили в красный цвет.

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Этот поступок совпал с 80-й годовщиной с того дня, когда нашли тайник, в котором скрывалась Анна и другие люди, и их забрали в концлагерь.

Похожим образом пострадали еще ряд памятников в том же районе, в частности, памятник борцу за независимость Индии и стороннику ненасильственных методов сопротивления Махатме Ганди, а также памятник участникам Движения сопротивления.

ATS

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В мэрии выразили возмущение по поводу действий неизвестных и пообещали как можно быстрее отмыть краску.

Полиция начала расследование и выясняет, все ли случаи связаны между собой. Свидетелей действий вандалов призвали обратиться в полицию.

Перед этим памятник Анне Франк разрисовали пропалестинским лозунгом также в начале июля.

Напомним, весной во время волны пропалестинских протестов такие акции проходили и в Амстердаме, а группы пропалестинских студентов устроили бурные акции в университете Амстердама, сопровождавшиеся баррикадированием зданий и столкновениями с полицией.