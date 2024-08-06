У Польщі сплюндрували пам'ятник цивільним, закатованим під час Варшавського повстання
Новини — Вівторок, 6 серпня 2024, 17:48 —
У польській столиці невідомі вандали сплюндрували пам’ятник цивільним, вбитим нацистами під час Варшавського повстання, практично на 80-ту річницю подій.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
У понеділок невідомі облили коричневою речовиною пам’ятник мешканцям варшавського району Воля, яких вбили нацисти під час придушення Варшавського повстання.
Поліція отримала сповіщення про вандалізм після 10 години вечора та одразу виїхала на місце, щоб зафіксувати якомога більше доказів.
Інцидент стався лиш за день після дати, яку вважають офіційною річницею цих подій.
Бургомістр району Кшиштоф Штжалковський заявив, що такі дії неможливо залишити без наслідків.
"Що має бути в голові того, хто вчиняє таке у такий час?... Поліція на місці. Сподіваюся, ті, хто це зробив, будуть швидко встановлені і притягнені до відповідальності", – відреагував він.
У поліції припускають, що вандали використали для своїх цілей каву. Наступного ранку пам’ятник відмили.
"Ми розшукуємо свідків та перевіряємо, чи є відеоспостереження з цього місця", – повідомила представниця поліції Варшави.
За вандалізм об’єкта символічної значущості польське законодавство передбачає санкції від штрафу до позбавлення волі.
Нагадаємо, в Амстердамі нещодавно вдруге сплюндрували пропалестинським гаслом пам’ятник Анні Франк – єврейській дівчинці, яка загинула у концтаборі. Постраждали і низка інших пам’ятників.