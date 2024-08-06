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У Польщі сплюндрували пам'ятник цивільним, закатованим під час Варшавського повстання

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Новини — Вівторок, 6 серпня 2024, 17:48 — Марія Ємець

У польській столиці невідомі вандали сплюндрували пам’ятник цивільним, вбитим нацистами під час Варшавського повстання, практично на 80-ту річницю подій. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У понеділок невідомі облили коричневою речовиною пам’ятник мешканцям варшавського району Воля, яких вбили нацисти під час придушення Варшавського повстання. 

Jakub Rutka / RMF FM
Jakub Rutka / RMF FM

Поліція отримала сповіщення про вандалізм після 10 години вечора та одразу виїхала на місце, щоб зафіксувати якомога більше доказів. 

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Інцидент стався лиш за день після дати, яку вважають офіційною річницею цих подій. 

Бургомістр району Кшиштоф Штжалковський заявив, що такі дії неможливо залишити без наслідків. 

"Що має бути в голові того, хто вчиняє таке у такий час?... Поліція на місці. Сподіваюся, ті, хто це зробив, будуть швидко встановлені і притягнені до відповідальності", – відреагував він. 

У поліції припускають, що вандали використали для своїх цілей каву. Наступного ранку пам’ятник відмили. 

 

"Ми розшукуємо свідків та перевіряємо, чи є відеоспостереження з цього місця", – повідомила представниця поліції Варшави.

За вандалізм об’єкта символічної значущості польське законодавство передбачає санкції від штрафу до позбавлення волі. 

Нагадаємо, в Амстердамі нещодавно вдруге сплюндрували пропалестинським гаслом пам’ятник Анні Франк – єврейській дівчинці, яка загинула у концтаборі. Постраждали і низка інших пам’ятників.

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