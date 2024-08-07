Итальянские истребители перехватили неопознанный самолет в небе над Балтией

Итальянские истребители, базирующиеся в Литве, поднимались для перехвата неопознанного самолета в воздушном пространстве стран Балтии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Италии.

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon вылетели с базы Шяуляй на севере Литвы, получив приказ из центра наблюдения НАТО в Германии.

В итальянском оборонном ведомстве не предоставили никаких подробностей об инциденте, в частности о том, какой именно это был самолет.

Реклама:

Италия взяла на себя командование воздушной миссией НАТО в Балтии в августе. Это уже девятый раз, когда страна возглавляет воздушную миссию.

В этой миссии, которая действует с апреля 2004 года, участвуют 17 стран-членов Альянса, которые охраняют воздушное пространство балтийских республик.

На прошлых выходных Военно-воздушные силы Германии вместе со шведскими коллегами были подняты в воздух из-за российских истребителей у границ Латвии.

А в июле финские и шведские пилоты перехватили российские истребители над Балтийским морем.