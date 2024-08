ВВС Швеции и Германии перехватили российские истребители вблизи Латвии

Военно-воздушные силы Германии вместе со шведскими коллегами накануне были подняты в воздух из-за российских истребителей у границ Латвии.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Немецкие и шведские самолеты были подняты в международное воздушное пространство над Балтийским морем у берегов Латвии из-за российских истребителей, которые сначала не удалось идентифицировать.

Gemeinsam mit #Nato-Partner #Schweden stiegen heute zwei deutsche #Eurofighter der Nato-Mission #VAPB zu einem Alpha Scramble auf. Zwei russische SU-30 wurde identifiziert. Die Piloten der Su verhielten sich unkooperativ aber nicht aggressiv . #QRA Together we are strong pic.twitter.com/wAukFkelxg

