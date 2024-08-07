Італійські винищувачі перехопили непізнаний літак у небі над Балтією

Італійські винищувачі, що базуються в Литві, піднімалися для перехоплення нерозпізнаного літака у повітряному просторі країн Балтії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Італії.

Італійські винищувачі Eurofighter Typhoon вилетіли з бази Шяуляй на півночі Литви, отримавши наказ із центру спостереження НАТО в Німеччині.

В італійському оборонному відомстві не надали жодних подробиць щодо інциденту, зокрема про те, який саме це був літак.

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Італія перебрала на себе командування повітряною місією НАТО в Балтії у серпні. Це вже дев'ятий раз, коли країна очолює повітряну місію.

У цій місії, яка діє з квітня 2004 року, беруть участь 17 країн-членів Альянсу, які охороняють повітряний простір балтійських республік.

Минулими вихідними Військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами були підняті в повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії.

А у у липні фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі над Балтійським морем.