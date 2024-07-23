Новое правительство Эстонии приняло присягу
Новости — Вторник, 23 июля 2024, 12:38 —
Новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, приняло присягу перед парламентом (Рийгикогу).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
После принятия присяги новое эстонское правительство официально приступило к работе.
Новый премьер-министр Михал прочитал присягу вслух, а остальные министры – за исключением главы оборонного ведомства Ханно Певкура, который уехал в командировку, – поставили под ней свои подписи.
После принесения присяги правительством Михала президент Эстонии Алар Карис официально освободил от должности правительство Каи Каллас.
Восемь министров из предыдущего правительства Каллас, в частности, важные для Украины руководители Минобороны Ханно Певкур и МИД Маргус Тсахкна, сохранили свои должности.
На прошлой неделе Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра из-за запланированного назначения высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.
На следующий день президент Эстонии Алар Карис поручил нынешнему министру климата Кристену Михалу из Партии реформ сформировать новое правительство.
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