Новое правительство Эстонии приняло присягу

Новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, приняло присягу перед парламентом (Рийгикогу).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

После принятия присяги новое эстонское правительство официально приступило к работе.

ERR

Новый премьер-министр Михал прочитал присягу вслух, а остальные министры – за исключением главы оборонного ведомства Ханно Певкура, который уехал в командировку, – поставили под ней свои подписи.

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После принесения присяги правительством Михала президент Эстонии Алар Карис официально освободил от должности правительство Каи Каллас.

Восемь министров из предыдущего правительства Каллас, в частности, важные для Украины руководители Минобороны Ханно Певкур и МИД Маргус Тсахкна, сохранили свои должности.

На прошлой неделе Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра из-за запланированного назначения высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

На следующий день президент Эстонии Алар Карис поручил нынешнему министру климата Кристену Михалу из Партии реформ сформировать новое правительство.

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