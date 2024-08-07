В Британии прогнозируют уже около 100 новых протестов ультраправых

В настоящее время британской полиции известно о подготовке уже по меньшей мере сотни акций ультраправых по всей территории страны, которые могут снова перерасти в беспорядки.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

В полиции говорят, что в настоящее время правоохранителям известно о подготовке на вечер 7 августа более 100 ультраправых протестов.

В то же время, полиции заранее неизвестно, по каким маршрутам могут пойти участники протестов.

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Для реагирования планируют использовать новый подход, который позволит быстрее перебрасывать правоохранителей к местам беспорядков.

Ранее сообщалось, что ожидается около 30 протестов и для охраны порядка будут задействованы около 6000 силовиков.

Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте возле Ливерпуля, в результате которого трое девочек погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами начались с ложных слухов о том, что совершивший нападение подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином.

Раскрытие личности парня, который на самом деле родом из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.