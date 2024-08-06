Беспорядки в Британии: правительство создает более 500 дополнительных мест в тюрьмах

Правительство Великобритании создает более 500 дополнительных мест в тюрьмах в ответ на беспорядки, которые в последние дни охватили страну.

Об этом в эфире BBC Radio 4 заявила британский министр юстиции Хейди Александер, которую цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнула, что каждый, кто вызывает беспорядки, будет иметь "место в тюрьме, которое его ждет".

"Мы позаботимся о том, чтобы каждый, кто будет приговорен к тюремному заключению из-за беспорядков и беспорядков, получил место в тюрьме", – отметила она.

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Новые 567 мест в британских тюрьмах должны появиться до конца месяца, добавила Александер.

По ее словам, новые места появятся в тюрьме Стокен в Ратленде и в тюрьме для несовершеннолетних правонарушителей Кукхем Вуд в Кенте.

Британское правительство ранее заявило, что анализирует роль иностранных государств в распространении дезинформации в интернете, которая способствовала разжиганию насильственных протестов после резонансного убийства в городе Саутпорт на прошлой неделе.

Британский премьер-министр Кир Стармер отдельно объявил о создании "постоянной армии" полицейских-специалистов для борьбы с беспорядками и беспорядками.

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