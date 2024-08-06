Беспорядки в Британии: правительство создает более 500 дополнительных мест в тюрьмах
Правительство Великобритании создает более 500 дополнительных мест в тюрьмах в ответ на беспорядки, которые в последние дни охватили страну.
Об этом в эфире BBC Radio 4 заявила британский министр юстиции Хейди Александер, которую цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".
Министр подчеркнула, что каждый, кто вызывает беспорядки, будет иметь "место в тюрьме, которое его ждет".
"Мы позаботимся о том, чтобы каждый, кто будет приговорен к тюремному заключению из-за беспорядков и беспорядков, получил место в тюрьме", – отметила она.
Новые 567 мест в британских тюрьмах должны появиться до конца месяца, добавила Александер.
По ее словам, новые места появятся в тюрьме Стокен в Ратленде и в тюрьме для несовершеннолетних правонарушителей Кукхем Вуд в Кенте.
Британское правительство ранее заявило, что анализирует роль иностранных государств в распространении дезинформации в интернете, которая способствовала разжиганию насильственных протестов после резонансного убийства в городе Саутпорт на прошлой неделе.
Британский премьер-министр Кир Стармер отдельно объявил о создании "постоянной армии" полицейских-специалистов для борьбы с беспорядками и беспорядками.
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